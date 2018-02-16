Death Squared, SMG Studio’nun ilk konsol oyunu. Bulmaca türüne giren oyunun mobil platforma uyarlanan versiyonu da AAA kalitesinde. İster tek başınıza ister iki kişi oynayabileceğiniz; koordinasyon, işbirliği gerektiren bölümlerle süslü harika bir bulmaca oyunu. Objeleri ittirerek ilerlemeye dayalı zihin çalıştıran oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim.

iOS platformuna özel çıkış yapan bulmaca oyunu 1 veya 2 kişi oynanıyor. Her bölümde kırmızı ve mavi renge ait iki karakteri kontrol ediyorsunuz. Amacınız karakterleri kendi renkleriyle boyanmış kutucuklara taşımak ancak iki taraf da birbirinden ayrı hareket edemiyor. Yani; kırmızı karakteri hareket ettirdiğiniz vakit mavi karakter de harekete geçiyor. Oyunu zorlaştıran birçok etmen var. Platformun yanlarındaki lazer çıkartan robotlar en büyük engeliniz.

Death Squared Özellikleri: