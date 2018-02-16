SMG Studio'nun ilk konsol oyunu şimdi mobilde!
Death Squared, SMG Studio’nun ilk konsol oyunu. Bulmaca türüne giren oyunun mobil platforma uyarlanan versiyonu da AAA kalitesinde. İster tek başınıza ister iki kişi oynayabileceğiniz; koordinasyon, işbirliği gerektiren bölümlerle süslü harika bir bulmaca oyunu. Objeleri ittirerek ilerlemeye dayalı zihin çalıştıran oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim.
iOS platformuna özel çıkış yapan bulmaca oyunu 1 veya 2 kişi oynanıyor. Her bölümde kırmızı ve mavi renge ait iki karakteri kontrol ediyorsunuz. Amacınız karakterleri kendi renkleriyle boyanmış kutucuklara taşımak ancak iki taraf da birbirinden ayrı hareket edemiyor. Yani; kırmızı karakteri hareket ettirdiğiniz vakit mavi karakter de harekete geçiyor. Oyunu zorlaştıran birçok etmen var. Platformun yanlarındaki lazer çıkartan robotlar en büyük engeliniz.
Death Squared Özellikleri:
- Tamamen sesli hikayeyle açılan 80’den fazla kafa karıştıran bölüm
- Geçilmesi neredeyse imkansız ek 10 bölüm
- Ricepirate tarafından seslendirme
- Brad Gentle’dan orijinal müzikler
- Özelleştirilebilir şapkalar
- Robot patlamaları
- Bluetooth kontrolcü desteği
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