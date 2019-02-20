İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Death Tycoon bir simülasyon oyunudur.

Mobil platformda oyunculara eğlenceli zamanlar yaşatan Death Tycoon ile dünyanın en zengin yiyecek kralı olmaya çalışacağız. Bir lokantayı işleteceğimiz oyunda müşterilerimizin siparişlerini hazırlayacak ve onların mutlu bir şekilde lokantamızdan ayrılmasını sağlayacağız.

Diğer simülasyon oyunlarının aksine kuru kafa ve iskeletlere sahip olan yapımda fantastik bir oynanış karşımıza çıkacak. Zengin içerik kalitesi ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım, Google Play’de oyunculardan 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

İyi oyunlar dileriz.