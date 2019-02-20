İndir 157.00 MB
Death Tycoon 1.7.3 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Simülasyon
  5. Death Tycoon - İOS İçin Simülasyon Oyunudur

Death Tycoon

1.7.3
ios
Death Tycoon
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Yiyecek kralı olmaya çalışacağız.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Death Tycoon bir simülasyon oyunudur.

Mobil platformda oyunculara eğlenceli zamanlar yaşatan Death Tycoon ile dünyanın en zengin yiyecek kralı olmaya çalışacağız. Bir lokantayı işleteceğimiz oyunda müşterilerimizin siparişlerini hazırlayacak ve onların mutlu bir şekilde lokantamızdan ayrılmasını sağlayacağız.

Diğer simülasyon oyunlarının aksine kuru kafa ve iskeletlere sahip olan yapımda fantastik bir oynanış karşımıza çıkacak. Zengin içerik kalitesi ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım, Google Play’de oyunculardan 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü