Decathlon uygulaması binlerce çeşit spor ürününü iOS cihazlarınızdan satın alabilmenizi sağlıyor.

50 binden fazla spor malzemesi ve giyim ürünü çeşidi sunan Decathlon mağazasının resmi uygulaması, ihtiyacınız olan ürünlere mobil cihazlarınızdan kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Ürün adı veya ürün koduyla arama yaparak istediğiniz ürünü görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ürün barkodu okutarak da aradığınız ürünün özelliklerine ulaşabilirsiniz. Mağazadan satın almak istediğiniz ürünlerin stok durumunu da kontrol edebileceğiniz uygulamada, ürün yorumlarını ve uzman görüşlerini de inceleyebilmeniz mümkün.