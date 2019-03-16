Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Decurse-A New Magic Farming Game, farklı karakterleri yöneterek eşsiz bir köy inşa edebileceğiniz ve kaynak üretimi yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Göz alıcı efektler ve keyif verici müzikler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, büyü yapılmış bir köyde olumsuz havayı yok ederek köy halkını mutlu etmek ve farklı binalar inşa ederek köye eski ihtişamını tekrar kazandırmaktır. Köyde yeni evler yaparak iç ve dış dekorasyonlarını yapabilirsiniz. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla uğraşarak kazanç sağlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Meyve ve sebzeler yetiştirerek halka pazarlayabilirsiniz. Rengarenk çiçeklerin olduğu bahçeler kurabilir ve köyü güzelleştirebilirsiniz. Size verilen görevleri tamamlayarak köyü sürekli geliştirebilir ve seviye atlayabilirisiniz. Böylece yeni bölümlerin ve objelerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Decurse-A New Magic Farming Game, geniş oyuncu kitlesine sahip sıra dışı bir oyundur.