Decurse - Magical Farming Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceil bir çiftlik oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Decurse, renkli görselleri ve hoş atmosferiyle dikkat çekiyor. Sular altında kalmış bir dünyayı en baştan yaratmaya çalıştığınız oyunda zorlu görevleri tamamlıyor ve büyülü olaylarla mücadele ediyorsunuz. Keyifli bir oynanışa sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Çocukların da büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Decurse, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Rengarenk atmosferi ve hoş animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda fantastik işler yapabiliyorsunuz. Kasabaları özelleştirdikçe para ve elmaslar kazanabileceğiniz oyunda her türlü aktiviteyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hasat yapabileceğiniz, yeni mahsüller yetiştirebileceğiniz ve renkli deneyim yaşayabileceğiniz Decurse oyununu kaçırmayın.

Decurse oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.