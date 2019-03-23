DeFacto uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kıyafet alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Modayı yakından takip ediyorsanız ve farklı kombinler oluşturarak şıklığınızı korumak istiyorsanız, DeFacto uygulaması ile sezonun trend ürünlerini keşfedebilir ve satın alabilirsiniz. Erkek, kadın ve çocuk kategorilerinde pantolon, kazak, tişört, mont, etek, elbise ve aksesuar gibi binlerce ürün çeşidi sunan DeFacto uygulamasında satın almak istediğiniz ürünleri arayabilir ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Beğendiğiniz ürünlerin beden ve renk çeşitlerini de görebileceğiniz DeFacto uygulamasında, ürün fotoğraflarını yakından inceleyerek daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi tamamladıktan sonra sepetinize dilediğiniz ürünleri ekleyerek kısa sürede sipariş işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz ve güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz DeFacto uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.