Defender Heroes, iPhone ve iPad’de oynanabilen kale savunmaya dayalı strateji oyunu. iOS kullanıcıları için de ücretsiz indirilmeye açılan oyunda orklar, goblinler, cadılar, ruhlar ve diğer şeytani varlıklarla savaşıyoruz. Krallığımızı darmadağın etmek üzere topraklarımıza giren birbirinden çirkin, oldukça güçlü yaratıkları cehenneme sürüklemek için Tanrıların da gücünü arkamıza alıyoruz.

Yan bakış açısından oynanan savunma temelli strateji oyunlarını seviyorsanız, yaratıklar, eski Tanrılar ve kahramanları bir araya getiren bu oyunu keyifle oynayacağınızı düşünüyorum. Oyunda amaç; kaleyi mümkün olduğunca uzun süre korumak. Kalemize oldukça yaklaşan yaratıkların gücü tartışılmaz ancak biz de çok zayıf değiliz. Okçularımız, elfler, cadılar, eski Tanrılar’dan oluşan bir orduya sahibiz. Kahramanlarımızın kullandığı silahları ve ekipmanları yükselterek güç seviyemizi artırılabiliyoruz.

Defender Heroes Özellikleri: