Demolish!, Instagram’da reklamı çıkan popüler mobil oyunlardan biri. App Store’da eğlenceli gündelik mobil oyunlarıyla dikkat çeken Voodoo’nun Demolish! adını verdiği oyununda mancınıkla yüksek binaları yıkmaya çalışıyorsunuz. Sürekli yeni bölümlerin eklendiği yıkım oyunu, gündelik her yerde vakit geçirmek için oynanabilecek ideal oyunlardan. iOS için de ücretsiz!

İnanılmaz bir yıkım deneyimine hazır mısınız? O zaman mancığınızı hazırlayın. Her binayı parmağınızın ucuyla yıkabilirsiniz. Hedefinizi belirleyin, atışınızı yapın! Yıkmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Gerçekten, geliştiricinin de dediği gibi çok keyif veren bir oyun. Yeşil alanların günden güne azaltıldığı günümüzde harika bir mobil oyun olmuş. Havayı olumsuz etkileyen yüksek binaları bir bir tespit edip yıkıyorsunuz. Bölüm geçtikçe binaları yıkmak da güçleşiyor. Tabii ki sizin silahınız da güçleniyor. Uzun sürse de sonunda binanın çöktüğünü görüyorsunuz.

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