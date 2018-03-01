Ünlü İblis Avcısı karanlık güçlerle bir kez daha karşı karşıya. Ancak bu kez işler bambaşka bir şekilde işliyor. Demon Hunter serisinin dördüncü oyunu olan Riddles of Light, bizi Mısır'a ve oradaki piramitlere götürüyor. Bu piramitleri keşfetmek isteyen Ashmoore, kötü bir ruhun uyanmış haline yakalandı ve orada kaldı. Onu kurtarmak için yeğeni Lila ile yola koyulmaya hazır mısınız?

Benzersiz bir hikayeye ve oynanış stiline sahip olan Demon Hunter serisinin bu oyununda yolumuz Mısır'a düşüyor. Lila'nın teyzesinin hapsedildiği bölgeye gitmeli ve zorlu bir maceraya tanıklık etmelisiniz. Ancak bu bölgedeki en güçlü tanrı olduğuna inanılan Dawn Seth'e dikkat edin, çünkü onun amacında insanlığı yok etmek bulunuyor. Eğer son Demon Hunter fedaisi de ölürse, insanlığı kurtabilecek kimse kalmayacaktır.

Oynanışı ve arka planda çalan müzikleriyle tatmin eden yapımın grafik kalitesi de başarılı. Ayrıca maceradan maceraya giren karakterimiz güçlü ve bazı yeteneklere sahip. Macera oyunlarını seviyorsanız, bu yapımı tercih etmenizi öneririm.

Demon Hunter 4 Özellikleri