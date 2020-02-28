Etkileyici tasarımlarıyla göz kamaştıran anime karakterlerini yöneterek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Demoncer, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve etkileyici sahnelerden oluşan savaş senaryoları ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi savaş kahramanınızı tasarlayarak aksiyon dolu savaşlara katılmak ve sürükleyici bir hikayenin içerisine dalarak farklı roller üstlenmektir. Görev haritasını takip ederek sizden istenilenleri sırasıyla yapmalı ve online arenada rakiplerinizle mücadele ederek seviye atlamalısınız. Savaşlardan ganimet kazandıkça karakterinizi özelleştirebilir ve yeni saldırı özellikleri ekleyebilirsiniz. İlerleyen seviyelerde yeni kostümlerin kilidini açabilir ve karakterinize farklı görünümler kazandırabilirisiniz. Seçtiğiniz karakter ile savaşlara katılacağınız ve ruh eşinizi bularak mutlu bir yaşama adım atacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak erişime açılan Demoncer, yarım milyondan fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.