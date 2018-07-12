DERE EVIL EXE, eşsiz bulmaca ve engellerle dolu piksel dünyada geçen gerilim yüklü sürükleyici hikayeye sahip retro platform oyunu. 80’ler - 90’ların 16-bit arcade klasiklerinden ilham alındığı çok açık. O dönemin sadelik ve estetiği buluşturan oyunlarına özlem duyuyorsanız bu oyunu oynamanızı isterim. Grafikler, müzikler, mekanikler, kontrol sistemi… Her yönüyle retroyu yakalayan kaliteli bir yapım karşımızda.

Yan bakış kamera açısından oynanış sunan iki boyutlu platform oyunu DERE EVIL EXE’de Knightly adında sessiz bir kahramanın yerine geçiyorsunuz. Gerçeküstü yapılar, blok tepelerle çevrili bir piksel dünyadasınız. Burada korkularınızdan beslenen yaratıklardan ölümcül tuzaklara birçok engel sizi bekliyor. Hayatta kalabilmenin yolu hareketli olmak. Sürekli koşmanız, zıplamanız, çevredeki objeleri kullanmanız gerekiyor. Durursanız yaşama şansınız yok. Bu arada başlangıçta kalbi tutanların ve sinirli olanların oyunu oynamaya uygun olmadığını söyleyen bir uyarı mesajı gösteriliyor.