Mobil oyun dünyasında 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Descarte mobil kart oyunu olarak başarılı grafik çizmeye devam ediyor.

Oyuncuları masanın etrafında bir araya getiren ve onlara eğlenceli anlar sunmayı vadeden başarılı yapım da oyuncular 5 farklı kart ile rakiplerini yenmeye çalışacaklar. Oyun içerisinde 200 puana ulaşan oyuncu oyunun galibi sayılacak.

Basit grafiklerin ve basit içeriklerin yer aldığı yapım bazı oyuncular tarafından 150 olarak anılırken oyuncular keyifli zaman geçirmeye devam ediyor.

Farklı türdeki kartlar ile oyun oynayacağımız yapım geçtiğimiz yıldan bu yana güncelleme almazken mevcut içeriği ile oyuncularını tatmin etmeye de devam ediyor.

Descarte Android ve iOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.