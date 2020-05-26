Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Designer City 2 ile kendi şehrinizi kuracak ve yöneteceksiniz.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Designer City 2 rengarenk atmosferi ile her kesimden oyuncunun yüzünü güldürdü.

Detaylı içerik açıları ile oyunculara kendi şehirlerini kurma ve yönetme fırsatı veren başarılı oyun da evler, binalar ve kafeler inşa edebilecek, vatandaşlardan kira alabilecek, farklı şehir merkezleri inşa ederek nüfusunuzu artırabileceksiniz.

Oyuncular kendilerine has şehirler inşa edebilecekleri yapım içerisinde liderlik mücadelesine de katılma fırsatı bulacaklar. Çeşitli süslemeler ile şehirlerini daha güzel görünümlere kavuşturacak olan oyuncular adeta bir metropol şehri kurmaya çalışacaklar.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım beğenileri topluyor.