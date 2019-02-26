Mobil platformda hayalinizdeki şehri kurmaya hazır mısınız?

Sphere Game Studios imzası ile geliştirilen Designer City, Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olan ve geniş kitleler tarafından oynanan yapımda şehir kurmaya çalışacağız. Simülasyon oyunları arasınde yer alan Designer City hızla yayılmaya devam ediyor.

Her türlü ayrıntının yer aldığı yapımda amacımız hayalimizdeki şehri oluşturmak olacak. Yollar yapacak, binalar inşa edecek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağımız oyunda bizleri oldukça renkli anlar bekliyor olacak. Aksiyondan ziyede keyifli ve sakin bir oynanışın yer aldığı yapım tamamen ücretsizdir.

En son 2 Şubat 2019’da güncelleme alan yapım, içeriğini de zenginleştirmeye devam ediyor. Oyuncular rengarenk içerikler ile şehirlerini kurabilecek ve onları farklı gürünümlere kavuşturabilecekler.

İyi oyunlar dileriz.