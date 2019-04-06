Ddung Sezon 3 geri döndü. Fashionista Ddung'tan başlayan sezonun sonu Sezon 3 artık karşınızda. Moda stajyerliği yapan Ddung, sofistike bir görünümle geri döndü. Yeni nesne tasarımları ve sistemi ile yenilenen oyunun tadını çıkarın. Yeni ve eğlenceli görevler ve nesnelerle 2000 aşamalı bölüme sahip.

Temizleme aşamalarında kazandığınız yıldızlar, bonus oyunları oynamanıza izin verir ve bonus oyunda yeni öğeler elde edebilirsiniz.Akademide aldığınız eğitimi göstermelisiniz. Dahi tasarımcı Ddung ile bulmaca oyununun tadını çıkarın. Bu mükemmel bulmaca oyununu oynadıkça, daha heyecanlı bölümlere geçiş yaptığını fark edeceksin.

Designer Ddung Özellikleri