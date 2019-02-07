Mobil macera oyunları arasında yer alan Désiré ile mobil cihazımızda macera dolu anlar yaşayacağız.

Sylvain Seccia imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan yapımda bir çocuğu canlandıracak ve onun hayatındaki zorluklarla karşılaşacağız. Doğuştan renk körü olarak doğan Désiré güneşi hep karanlık olarak biliyordu.

40’dan fazla karakterin yer aldığı oyunda 50’den fazla farklı sahnede yer alıyor. 4 farklı bölüme sahip olan oyunda aynı zamanda 5 farklı dil seçeneği de mevcut. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dil seçeneklerine sahip olan oyun, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı aldı.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.