Desperate Housewives: The Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir gerçek hayat simülasyonu olarak dikkatimizi çekiyor. Çözülmeyi bekleyen onlarca olayıyla karşımıza çıkan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eşsiz bir oyun olma özelliği taşıyan Desperate Housewives: The Game, gizemli olayların peşinden koştuğunuz bir mobil oyundur. Oyunda tuhaf olayları çözüme ulaştırmaya ve yalan söyleyenleri bulmaya çalışıyorsunuz. Dedikodu toplayarak ilerlediğiniz oyunda tüm ipuçlarını elde etmeniz gerekiyor. Cinayet vakasını aydınlatmanız gereken oyunda kimin suçlu olduğunu bulmanız gerekiyor. Keyifli bir oyun deneyimi sunan Desperate Housewives: The Game, özellikle simülasyon oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim. İpuçları toplayarak ilerlemeniz gereken oyunda kendi hikayenizi oluşturabiliyorsunuz. Gerçek hayattaki her türlü olayı yaşayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Desperate Housewives: The Game oyununu sakın kaçırmayın.

Desperate Housewives: The Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.