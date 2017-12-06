Küçük bir kafeteryayı ne kadar büyütebilirsiniz? Peki mutfakta aşçılık yapıyorken aynı zamanda garsonluk da yapabilir misin? Eğer 'Evet' diyorsan Dessert Chain'i indirmemek için bir sebebin yok.

Hız ve el çabukluğu isteyen bu oyundaki amacınız kafedeki müşterileri mutlu etmek ve kafeyi büyütebilmek. Patronunuz Hazel'in size vereceği ipuçlarını kullanmaya çalışın ve hayalinizi tatlı zincirini kurmak için daha fazla beklemeyin. Ayrıca dünyanın her mutfağındaki tatlıları pişirin ve müşterilerinize hızlıca servis edin.

Grafik ve müzik konusunda tatmin edici seviyede olan Dessert Chain, yemek yapma oyunlarını sevenler için güzel bir seçim olacaktır.