Destiny Summoner’ün bölünmüş dünyasında yepyeni bir kurtuluş macerasına başlayın. Kahramanlardan oluşan takımınızı gizem kıtasına gönderin ve dünyayı iblislerden ve karanlıktan kurtarın.

Eşsiz özellik ve etkilere sahip yüzlerce farklı ekipmanı toplayın. Çevrimdışı olduğunuzda bile ganimet elde edebilirsiniz. Dünya her yerinden gelen oyunculara meydan okumak için Arena’ya katıın. Arkadaşlarınız ile kendi birliğinizi oluşturun ve kendi efsanenizi yazın.

Öngörülemeyen savaşlar, heyecan verici zindanlar, efsanevi sonsuz uçurum ve geleneksel element tapınağı. Bu kimsesiz bölgelerde büyük sırlar gizli. Bu sonsuz macerada gerçeği şimdi öğrenmeye başlayın. Oyun sıralamasında yerinizi alın ve büyük ödülü elde etmek için en yüksek itibarı elde edin.