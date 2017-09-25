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Devrim Yarışları 1.6.2 (ios)
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Devrim Yarışları

1.6.2
ios
Devrim Yarışları
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Devrim Yarışları, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Devrim Yarışları, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur. Farklı arabaların ve pistlerin yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz mükemmel bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan Devrim Yarışları, klasik arabalarla yarışabilmenize olanak sağlıyor. 1960'lı yılların ruhunu yaşayabileceğiniz oyunda farklı oyun modlarıyla yarışabiliyor ve gelişmiş bir kontrol sistemiyle arabalarınızı kontrol ediyorsunuz. Modifiye sistemine de sahip olan oyunda arabalarınızı şekilden şekile sokabiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bu oyunu mutlaka denemenizi öneririim. Birbirinden zorlu mücadeleler için Devrim Yarışları'nı sakın kaçırmayın.

Devrim Yarışları oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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