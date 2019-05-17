DGS Puan Hesapla uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan DGS puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylara yönelik geliştirilen DGS Puan Hesapla uygulaması, sınava hazırlanırken çözdüğünüz denemelerin doğru ve yanlış sayılarını girerek tahmini bir puan hesabı yapmanıza olanak tanıyor. Alan seçimi yaptıktan sonra sayısal ve sözel testlerindeki doğru-yanlış sayılarını girerek önlisans başarı puanınızı da ekleyerek puan hesaplamasını gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sınava kaç gün kaldığını da uygulama içinde yer alan sayaç üzerinden takip edebileceğiniz DGS Puan Hesapla uygulamasında kronometre ve tercih döneminde sıkça başvuracağınız tercih robotu nu da bulabilirsiniz. Hedeflediğiniz lisans programına geçiş için yakalamanız gereken puan aralığını hesaplayabileceğiniz ve tercih yapabileceğiniz DGS Puan Hesapla uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri