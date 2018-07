Dictator - Rule the World, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Kurallar koyarak ilerlediğiniz oyunda diktatör olmak için mücadele ediyorsunuz.

Muhalefetle kıyasıya mücadele edip ülkenin en genç ve güçlü diktatörü olmaya çalıştığınız bir oyun olan Dictator - Rule the World, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir oyundur. Karşınıza çıkan sorulara cevap vererek gidişatı belirlediğiniz oyunda 2000'den fazla kritik karara imza atmanız gerekiyor. Siyaset yapmayı ve konuşmayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Dictator - Rule the World, mutlaka telefonlarınıza indirmeniz gereken bir oyundur. Kolay oynanışı ve renkli görselleriyle de eşsiz bir atmosfer sunan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Dictator - Rule the World, oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.