RPN Indie Developer tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Dictators : No Peace simülasyon oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapımda oyuncular en sevdikleri ülkenin diktatör başkanı olacak ve o ülkeyi yöneterek refaha kavuşturmaya çalışacaklar.

Hem basit hem de komik bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan oyun içerisinde dünyanın farklı ülkeleri ile de etkileşime girecek çeşitli ekonomik faaliyetler de bulunacağız.

Tüm zamanların en iyi diktatörü olmaya çalışacağımız yapım da oyuncular farklı kararlara da imza atabilecekler. Örneğin ülke ekonomisi için altın rezervleri açabilecek ve altınlar ile ekonomiye katkıda bulunabilecekler.

Yapım 4.3 olarak değerlendirilirken 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanıyor.