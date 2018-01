iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Die With Glory mobil oyunu, bir Viking savaşçısı olan Sigurd’un heyecan dolu macerasına rehberlik edeceğiniz ve sonunda Valhalla cennetine onurunuzla göç edeceğiniz keyifli ve sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Die With Glory mobil oyununda eski bir Viking savaşçısı olan Sigurd karakterini canlandıracaksınız. Uzun kızıl sakallarıyla tam bir Viking olan Sigurd’un bu serüveninde bulunacağınız ortamlar gerçekten de iyi dizayn edilmiş. İskandinav mitolojisinden esintileri her yerde görebilirsiniz.

Die With Glory mobil oyununda yeri gelecek lavlar üzerinde sörf yapacak yeri gelecek kalenizi savunacaksınız. Ancak birçok bölümde zorlu mücadeleler vermeli ve savaşları kazanmalısınız. Alacağınız zaferler sonucunda Sigurd bir gün can verecek ve şerefli mücadelesi sonucunda Valhalla adlı cennete kavuşacaktır. Görsel efektleri ve heyecan dolu senaryosuyla mobil cihazlarınızı elinizden düşürmeyecek Die With Glory mobil oyununu 9.99 TL ödeyerek AppStore’dan indirebilirsiniz.