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Die With Me (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. İletişim
  4. Die With Me - iPhone ve iPad İçin Anonim Mesajlaşma Uygulaması

Die With Me

ios
Die With Me
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Farklı bir anonim sohbet uygulaması

Die With Me, yurt dışında oldukça tutulan anonim mesajlaşma, sohbet uygulaması. Telefonun pil seviyesi %5’in altına düştüğünde kullanıma açılmasıyla diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından ayrılıyor. iPhone ve iPad’de kullanılabilen uygulama ücretli olmasıyla da dikkat çekiyor.

David Surprenant’ın geliştirdiği anonim sohbet uygulaması Die With Me, ilginç bir kullanıma sahip. Uygulamayı açtığınızda iOS cihazınızın pil yüzdesini gösteren siyah fonlu bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Telefonunuzun/tabletinizin pil yüzdesi %5’in üstündeyse mesajlaşmaya geçemiyorsunuz. Evet, diğer sohbet uygulamalarının aksine sürekli değil, telefonunuzun bataryası bitmeyene yakın kullanabiliyorsunuz.

Gün içinde sürekli mesajlaşan, offline kalmayı düşünemeyenler için tasarlanan bu ilginç mesajlaşma uygulamasında sadece telefonu kapanacağından strese giren kullanıcılar sizi karşılıyor. Uygulama, sadece pil seviyesi düşük olduğunda çalıştığından arayüz de ona göre tasarlanmış. Farklı bir fikir ancak ücretli olması saçma.

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