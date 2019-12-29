10 milyondan fazla oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dig This, zorlu bulmacalar ve ilginç parkurlarda yarışarak hızlı düşünme yeteneğinizi geliştireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Zihin açıcı bulmacaları ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, toprağı parmağınızın yardımıyla kazarak topun delikten geçmesini sağlamak ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır.

Parmağınızın ucuyla toprağı kazmalı ve top için farklı desenlere sahip yollar tasarlamalısınız. Bu sayede topun açılan çukurlardan deliğe inmesini sağlayabilir ve bölümü tamamlayabilirsiniz.

Parkurlarda çeşitli engellerle ve tuzaklarla karşılaşabilir ve sadece çukur açmakla kalmayıp ilginç mekanizmalar tasarlayarak topu hedefe ulaştırmak için ter dökebilirsiniz. Topun tahtalara çarparak deliğe girmesi için düzenekler hazırlayabilir ve boşluğa düşmeden hedefe ulaştırabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan Dig This ile sizde düşündürücü bulmacalar çözebilir ve zihin geliştirici egzersizler yaparak stres atabilirsiniz.