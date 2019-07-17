Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini seviyorsanız, Dijital Safahat uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Safahat eserini okuyabilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yayımlamış olduğu 7 şiir kitabını bir araya getiren Safahat kitabında Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler isimli kitaplarda bulunan şiirler yer alıyor. Mehmet Akif Ersoy’un tüm şiirlerine tek bir platformdan ulaşma imkanı sunan Dijital Safahat uygulaması ile ilgili kitaba tıklayarak dilediğiniz şiiri okumaya başlayabiliyorsunuz.

Şiirleri sesli olarak da dinleyebileceğiniz Dijital Safahat uygulamasında, Mehmet Akif Ersoy belgeseline erişebileceğiniz bir buton da yer alıyor. Eserler arasında arama yapma, Mehmet Akif Ersoy fotoğrafları ve Safahat kitabında yer almayan diğer şiirleri de sizlere sunan Dijital Safahat uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.