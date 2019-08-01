10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Dino Evolution Clicker ücretsiz olarak mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformu için Evolution Games GmbH imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular rengarenk bir atmosferde dinazorlar geliştirecek ve evrimleştirecekler. 30’dan fazla farklı dinazor biyomunun yer aldığı yapımda oyuncular fantastik bir dünya ile karşılaşacaklar.

2017 yılından bu yana herhangi bir güncelleme almayan başarılı oyunda 5 farklı aşama da dinazorları geliştirerek para kazanmaya çalışacağız. Oyun içerisindeki amacımız dinazorlara evrim geçirtmek olacak.

Ücretsiz olaraki iki farklı platformda oynanmaya devam edilen yapım aksiyondan uzak bir oynanışa sahip.