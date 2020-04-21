Dino Squad

Gerçek oyuncularla birlikte dinozorlar kuvvetine katılın ve vahşi ölüm maçlarında veya PvP maçlarında rakiplerinizi alt edin. Dinozorlar on yıllardır saklandıktan sonra antik ormandan ortaya çıkıyor. Büyük bir avcı ailenin torunu olarak becerilerinizi istediğiniz hedefe doğru yönlendirdiniz.

Yabancı bir şehirde çıkmaza düşmüş dev bir canavarsın. Yeni yetenekler kazanmak için canavarlarını evrimleştir, devasa boyutlara genişle ve en güçlü canavar ol. Hollizard, eski bir dinozor bir atom patlamasında yaşama geri getirildi. Dev dinozor kaçtı ve bu devasa dinozoru kontrol etmek hiç kolay olmayacak.

Sayısız engelden kaçının, eşsiz kahraman yeteneklerini keşfedin, nadir karakterleri toplayın ve en iyi arcade şampiyonu olmak için sonsuz bir kazanma çizgisine ulaşın.