Foxie Ventures tarafından geliştirilen ve macera oyunu olarak hem Android hem de iOS platformu oyuncularına sunulan Dino Tamers sürükleyici bir yapı yapıya sahip.

Günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve oyuncular tarafından tatmin görülmeyen Dino Tamers ile fantastik bir dünyaya adım atacağız.

İnsanlığın son umudu olarak ifade edilen Arcadia adında bir dünyaya giriş yapacağımız oyun da tarih öncesi canlılar ve içerikler yer alacak. Birbirinden farklı dinazorların ve yaratıkların yer aldığı oyunda amacımız bu yaratıkları ve dinazorları evcilleştirmek olacak.

Oyuncular dinazorlara ve yaratıklara sessiz bir şekilde yaklaşacak, onlar hakkında bilgi sahibi olacak, onları evcilleştirebilecekler.

Yapım içerisinde yaratıkların ve dinazorların becerilerini geliştirerek onları daha etkili bir hale de getirebileceğiz.

Yapım günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmayı başardı.