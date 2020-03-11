Dip Master, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Dip Master oyununda boyama yapıyorsunuz. Basit kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda renk karışımları yaparak nesnelerin üzerine uyguluyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda rengarenk boyamalar yapabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Dip Master oyununu mutlaka denemelisiniz.

Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken bir boyama oyunu olarak karşımıza çıkan Dip Master oyununda farklı nesneleri boyayarak vakit geçiriyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda en iyi boyamalarınızı yapmak için mücadele etmeniz gerekiyor.

Dip Master oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.