Oyunculara alışılmışın dışında bir yarış deneyimi sunan Dirt Trackin Sprint Cars oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları yarış pistlerinde buluşturan başarılı oyun birbirinden farklı araç modelleri ile oyuncuların beğenisini de kazandı.

Dünyanın farklı bölgelerini kapsayan 8 farklı alanı da görme şansı kazanacak olan oyuncular, farklı araç modelleri ile pistlerde drift yapabilecek, gerçek zamanlı olarak bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar.

Son derece rekabetçi oyun modlarına sahip olan oyun, dünyanın en iyilerine karşı yarışma fırsatını da oyuncuların karşısına çıkarıyor.

Gece ve gündüz gibi hava değişim döngülerinin de yer aldığı yapım içerisinde ses ve görsel efektler de oyuncuları epey tatmin edecek.