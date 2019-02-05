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Disaster Will Strike 1.17 (ios)
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  5. Disaster Will Strike - İOS İçin Bulmaca Oyunudur

Disaster Will Strike

1.17
ios
Disaster Will Strike
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Disaster Will Strike ile eğlence dolu dakikalar bizleri bekliyor.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Disaster Will Strike ile kolaydan zora doğru ilerleyen bulmacaları çözmeye çalışacak ve eğlence dolu anlar yaşayacağız. Orta dereceli grafiklere sahip olan oyun rengarenk bir yapıya sahip. İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran mobil yapım şuanda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyuncular yaptıkları hamleler ile ekra yer alan yumurtaları yok etmeye çalışacaklar. Hamle sayısı bitmeden yumurtayı kıran oyuncular bir sonraki bölümü oynamaya hak kazanacaklar. Eğlence yüklü olan yapımda oyuncular birbirinden farklı bölümlerde boy gösterecekler. Oyun içerisinde ilerledikçe bölümler daha zorlu bir yapı ile karşımıza çıkacak.

İyi oyunlar dileriz.

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