Mobil spor oyunları arasında yer alan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Disc Golf Valley ile oldukça sakin bir oynanış türüne giriş yapacağız.

Haziran 2019’dan bu yana Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanabilen Disc Golf Valley tamamen ücretsizdir. Per Wahlstedt isimli geliştiricinin yeni oyunu olan Disc Golf Valley ile disk fırlatacak ve belirtilen hedeflere yollamaya çalışacağız. Oldukça geniş ve zengin bir harita üzerine kurulu olan yapımda oyunculara farklı hava döngüleri de sunulacak. Oyuncular diskleri farklı yöntemler ile fırlatarak hedefe ulaştırmaya çalışacaklar.

Basit kontroller eşliğinde oynanacak olan yapım tamamen ücretsizdir.