Disc Pool Carrom, parmak futboluyla 8 top bilardoyu harmanlayan ilginç bir masa oyunu. Multiplayer masa oyunu olarak mobil platformda yerini alan yapım, oldukça popüler. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi aşan, iOS’ta da 1000 oylama alan oyun, internetsiz oynama seçeneği de sunuyor.

Miniclip’in iOS cihaz kullanıcılarına da ücretsiz açtığı çok oyunculu masa oyunu Disc Pool Carrom, geliştiricinin Soccer Stars oyunuyla bilardoyu birleştiren bir yapım. Sadece gerçek oyuncuların katıldığı, yapay zekanın yer almadığı oyunda amaç; taşları deliklere sokmak. Masanın ortasında toplanan çift renkli taşlara atışlar yaparak dört bir yandaki deliklere sokmaya çalışıyorsunuz. Vuruşu yaptığınızda ya da rakibiniz vuruşunu tamamladığında top, masanın yine dört yanındaki işaretli noktalara yerleştiriliyor. Günlük ücretsiz altın vuruş şansı veriliyor. Bu vuruşla ödüller kazanabiliyorsunuz.

Disc Pool Carrom Özellikleri