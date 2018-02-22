Dissembler, iPhone ve iPad üzerinden oynanabilen ve kendine has özellikleri olan bir tür bulmaca oyunudur.

Bugüne kadar çıkardığı birçok oyunda renkleri sonuna kadar kullanan Ian MacLarty tarafından geliştirilen yeni puzzle oyunu Dissembler, sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, alışageldiğimiz bir oyun türünü çok farklı şekilde ele alarak, oldukça eğlenceli bir iş ortaya çıkarmış durumda.

Çok uzun süredir oynadığımız Bejeweled/Candy Crush tarzı, benzer şeyleri bularak, ekrandan yok et temelli bir oyun mantığı izleyen Dissembler, bunu kullandığı göze hoş gelen renklerle yapmasından ötürü, sürekli kendisini oynatmak için aklınızda dolanıyor.

Güzel renkler ve tasarımların yanı sıra dinlenesi müzikler de kullanan oyun, düşük bir ücretle satın alınabilir ve oynanabilir olmasıyla da oyuncuların dikkatini çoktan çekmiş durumda. App Store üzerinde en iyi bulmaca oyunları listesine çıkar çıkmaz adını yazdıran oyuna dair daha ayrıntılı bilgiler almak için ise hemen aşağıda yer alan ve oyuna dair tüm detayları gösteren kısa videoya göz atabilirsiniz. İyi seyirler dileriz!