Patrondan habersiz iş yerinden çıkmak için çeşitli planlar yapacağınız ve ipucu toplayarak eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz Ditching Work2, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, mesai saatleri içerisinde işten kaçmak için çeşitli planlar yaparak patrona gözükmeden iş yerinden çıkmak ve bulmacaları çözerek seviye atlamaktır. İpuçlarına ulaşarak bulmacaları tamamlayabilir ve saklanma alanları bularak patrondan kaçabilirsiniz.

Tünel kazarak ya da dolaba saklanarak iş yerinden kaçış için farklı yöntemler deneyebilir ve görevleri tamamlayarak çıkışa ulaşabilirsiniz Mesaiye kalmamak için türlü planlar geliştiren ve patronuna yakalanmadan işten kaçmak için çeşitli yöntemler deneyen tembel işçiyi kontrol ederek macera dolu bir yolculuğa çıkacak ve karmaşık bulmacalar çözerek eğlenceye doyacaksınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Ditching Work2, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.