Mobil platformdaki en başarılı strateji oyunları arasına adını yazdırmayı başaran Divine Legends gerçek zamanlı olarak oyunculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Divine Legends gerçek zamanlı olarak savunma savaşları yapmaya olanak sağlıyor.

Başarılı içerikler, kaliteli grafikler, zengin oynanışın yanı sıra gerçek zamanlı olarak oyuncuları bir araya getiren başarılı yapım Bekko.com tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Kendi savunma rotamızı oluşturarak diğer oyunculara karşı savaşacağımız oyunda güçlü ordular oluşturarak, farklı taktikler deneyimleyeceğiz.

Düşman kuvvetlerine karşı etkili saldırılar yapmaya çalışacağımız oyunda ordumuzu yükselterek daha etkili ve güçlü hale de getirebileceğiz.

Divine Legends kalıcı internet bağlantısı ile oynanabiliyor.