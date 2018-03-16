Drone ve gimbal kamera denilince ilk akla gelen firma olan DJI şirketinin ürünlerini kontrol etmek amaçlı oluşturduğu bu uygulama ile Inspire 1 serisine, Phantom 3 serisine ve Matrice serisi drone'ları yönetebilir hem de Osmo ismindeki gimbal kameraların çekimlerini takip edebilirsiniz. Yani DJI ürünlerini tek bir uygulama ile detaylıca kullanmak mümkün.

Gimbal kamera ve drone sahiplerinin severek kullandığı bir uygulama olan DJI GO ile kameralarınıza tam hakimiyet sağlayabilirsiniz. DJI marka drone'nunuzun anlık kamera görüntüsünü görüntüleyebilir, harita üzerinden drone'unuzu tespit edebilir ve böylece rahat bir şekilde kamera kontrollerini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda daha önceden çekimini yaptığınız görüntüleri veya videoları gözden geçirebilir isterseniz başka cihazlara aktarım yapabilirsiniz. Yani tek bir çatı altında hem Osmo'nuzun hem de drone'nunuzun tüm özelliklerine erişim sağlarsınız.

Eğer drone uçurma konusunda iyi değilseniz ders videolarını izleyebilir ve bu işin pratik yanlarını alabilirsiniz. Daha önceden şirket tarafından hazırlanan dokümanlara göz atabilirsiniz. Tüm bunların dışında YouTube üzerinden anlık yayınlar yaparak insanlara çekimlerinizi canlı canlı izletebilir ve yorumlar alabilirsiniz.

DJI GO Özellikleri