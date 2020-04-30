Mobil platformda gerçekçi bir havaalanı simülasyonu deneyimlemek ister misiniz?

Eğer cevabının ‘evet’ ise aradığınız oyun DME Live 2.0 demektir. Oynaması ücretsiz yapısı ile hem Android hem de iOS platformunda kısa sürede 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım gerçekçiliği ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Birbirinden farklı oyunlara sahip olan Moscow Domodedovo Airport tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun da gerçekçi bir havaalanı deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular uçuşları organize ederek sistemin düzenli bir şekilde çalışması için ter dökecekler. Aldıkları kararlar ile uçuşların düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamaya çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.