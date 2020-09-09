Dodge Action 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınıza aksiyon katmak için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Dodge Action 3D'de zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda hayatta kalmak tek amacınız. Aksiyon ve macera dolu sahneleyle de dikkat çeken oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlamak için becerilerinizi ortaya koymanız gereken Dodge Action 3D oyununu sakın kaçırmayın derim. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Dodge Action 3D oyununu mutlaka denemelisiniz.

Dodge Action 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.