Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve bir türlü oyunculara bekleneni veremeyen Dog Evolution Clicker ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Evolution Games GmbH imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Dog Evolution Clicker ile oyuncular eğlenceli anlar geçirecek ve para kazanacaklar. 30 farklı köpeğin yer aldığı oyunda 5 farklı aşamada onları evrimleştirecek ve bizden istenilenleri başarmaya çalışacağız.

Belirli bir oyuncu kitlesine hitap eden yapım 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken yıllardır da güncelleme almıyor.

Dileyen oyuncular Dog Evolution Clicker’ı ücretsiz olarak indirip deneyimleyebilirler.