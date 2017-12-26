iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Doğaya Kaçış mobil uygulaması, doğa sporlarına gönül vermiş doğa tutkunlarına hitap eden son derece yararlı ve kullanışlı bir rehber özelliğine sahip bir seyahat uygulamasıdır.

Doğaya Kaçış mobil uygulaması doğa tutkunlarının bitmek bilmeyen keşif arzusunu besleyen bir kaynaktır. Uygulama üzerinden yeni birçok kamp alanı görebilir, inceleyebilir ve adreslerini alarak gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerlerle ilgili yorumlarda bulunabilir ve bulunduğunuz adrese en yakın kamp noktalarını tespit edebilirsiniz.

Doğaya Kaçış mobil uygulaması genellikle kullanıcıların desteklediği ve genişlettiği bir platformdur. Yani içerikler çoğunlukla amatör kaşiflerce hazırlanır ki bunlardan biri de siz olabilirsiniz. Doğa yürüyüşü, kamp, dağcılık, balık tutma, yamaç paraşütü ve benzeri aktivitelerin en iyi nerelerde yapılabileceğini uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca hatalı bilgi verildiğini düşündüğünüz yerleri raporlayabilirsiniz. Uygulamada yer almayan bir noktayı kısa açıklaması ve fotoğraflarıyla beraber veritabanına ekleyebilirsiniz. Doğa tutkunlarının rehberi Doğaya Kaçış mobil uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.