Müsait olmadığınız zamanlarda köpeğinizi gezdirecek birilerini arıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza DogGO uygulamasını indirebilirsiniz.

İşten, okuldan vb. yorgun döndüyseniz ve küçük dostunuzu gezdirecek zaman bulamıyorsanız, DogGO uygulaması ile köpek gezdirme hizmeti satın alabilirsiniz. Özenle seçilen kişilerden oluşan DogGO Walker ekibi, çeşitli durumlardan dolayı köpeklerini gezdirmeye çıkamayan kullanıcıların imdadına koşuyor ve belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti sağlıyorlar.

Uygulama üzerinden seçeceğiniz DogGO Walker, belirlediğiniz süre boyunca köpeğinizi güvenle gezdirip tekrar size teslim ediyor. Uygulama üzerinden GPS takibi yapabileceğiniz ve dilerseniz fotoğraf talep edebileceğiniz DogGO uygulamasında köpeğiniz ne kadar yürümüş, nereye kaç defa tuvaletini yapmış, yürüyüş ne zaman başlayıp ne zaman bitmiş veya hava durumu nasıl gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. Dilerseniz aylık paket satın alarak hep aynı kişiyle çalışma fırsatı bulabileceğiniz DogGO uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.