DoNotPay, Netflix, Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi ücretsiz deneme süresi veren uygulamalar için deneme süresi sonunda abonelik iptalini sizin yerinize gerçekleştiren harika bir iOS uygulaması. Aboneliğinizi unutup deneme süresi sonunda hesabınızdan otomatik olarak para çekilmesinden şikayetçiyseniz bu uygulama tam size göre. Tamamıyla ücretsiz olan uygulama, ne yazık ki iOS platformuna özel; iPhone’da da iPad’de kullanılabiliyor.

Günümüzde ücretsiz deneme süresi sunan birçok mobil uygulama ve servis mevcut. Deneyimlemek istediğimiz servis için kredi kartı bilgilerimizi vererek 1 aylık veya daha fazla süreli ücretsiz deneme süreli abonelik modelini seçip kullanmaya başlıyoruz. Uygulamanın, servisin en iyi özelliklerini belli süreliğine de olsa kullanmamıza izin veren bu aboneliğin kötü yanı; deneme süresi sonunda kartımızdan para çekilecek olması. Çoğumuz deneme süresi dolmadan ücretli aboneliği sonlandırmayı unutuyoruz ve soluğu geliştiricide alıyoruz. İşte DoNotPay, bu noktada yardıma koşan bir uygulama. Yeni abone olduğunuz servislerin deneme süreleri bitmeden aboneliklerinizi sonlandırarak faturanızın kabarmasını engelliyor. Dahası geliştiriciye nasıl itiraz edeceğiniz hususunda da size yardımcı oluyor.

İngiltere ve Amerika’dan 10 binin üzerine kullanıcısı bulunan DoNotPay’in geliştiricisi Josh Browder, umarız böylesine faydalı bir uygulamayı Türkiye’deki kullanıcılara da açar.