Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

Reality Games LTD tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Donut Trumpet Tycoon ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Donut Trumpet Tycoon ile emlakçılar kralı olmaya çalışacağız. Dünyaca ünlü şehirlerde bina al sat yapacağımız oyunda amacımız yüksek gelirler elde etmek olacak. Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular ticaret yapacak ve etraftaki mülklere yatırımlar gerçekleştirecekler.

Oyun içerisinde İzmir’den Folkart Towers, Saat Kulesi ve Kıbrıs Şehitler caddesi yer alırken, Antalya’dan da Akdeniz sahilleri yer alıyor. New York gibi dünyaca ünlü şehirlerinde yer aldığı yapımda yaptığımız yatırımlar ile büyük işlere imza atacağız.