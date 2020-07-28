Doodle Run, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir koşu oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda zorlu rakiplerinizi alt etmek için mücadele ediyorsunuz. Zirveye yükselme mücadelesi verdiğiniz oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Doodle Run oyununu kaçırmayın derim.

Şekiller çizerek ilerleyebileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz.

Doodle Run oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.