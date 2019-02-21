Bir milyondan fazla aksiyon tutkununun vazgeçilmezi olan ve her geçen gün daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Doofus Drop, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde oynanan benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkmış durumda.

Dağlık alanda bisikletiniz ile aksiyon dolu bir yolculuk yapabileceğiniz ve bu yolculuk sırasında çeşitli maceralara katılabileceğiniz keyifli bir oyun sizleri bekliyor. Bisikletten indiğiniz anlarda farklı fırlatma araçları ile çeşitli bölgelere hızlı geçişler yapabilir ve puanlar toplayabilirsiniz.

Oyun içerisinde market arabası, mancınık, çöp tenekesi, kaktüs ve daha birçok farklı fırlatma mekanizmaları bulunmaktadır. Bu araçlara binerek kontrolsüz atlayışlar yapabilir ve uzak noktalara çıkarak yüksek puanlara ulaşabilirsiniz. Kazandığınız puanlar ile yeni bölümlerin kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Sıra dışı bir deneyim kazanabileceğiniz bu oyun ile eğlenceli zamanlar geçirebilir ve stres atarak rahatlayabilirsiniz. Renksiz olarak tasarlanmış görüntü grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile farklı bir oyun olduğunu bir kez daha gösteren Doofus Drop, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.