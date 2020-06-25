DoomCar, 2057 yılında, kıyamet sonrası dünyada geçen strateji - savaş oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda kendi savaş araçlarınızı toparlayıp acımasız bir mücadelenin içine giriyorsunuz. Atmosferi ile MadMax filmini hatırlatan mobil oyunun grafikleri de oldukça başarılı. Zırhlı araçlarla aksiyonu bol ve stratejik bir mobil oyun karşımızda.

DoomCar, gelecekte geçen mobil oyunlar arasında. Hikayesi şöyle; Devasa büyüklükte uzay gemileri birden yeryüzünde belirir ve dünyanın dengesini altüst ederler. Diğer bir deyişle kıyamet kopar. Bu olayın arkasından gezegenin büyük bir bölümü ölümcül radyasyondan yaşanmaz bir yer olur. Hayatta kalmayı başaran çok az sayıda insan, bu ortamda yeni bir düzen kurmaya başlar. Ancak atmosferdeki güçlü elektromanyetik dalgalar çoğu elektronik şeyin çalışmasını önler ve zırhlı, donanımlı araçlar artık kıt kaynaklar üzerine savaşan çeşitli gruplar için birincil savaş aracı haline gelir.

DoomCar iOS Strateji RPG Oyun