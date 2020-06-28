2017 yılının başarılı mobil yarış oyunları arasında yer alan ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Door Slammers 1 gerçek zamanlı olarak yarışlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı mücadele edebileceğimiz yapım içerisinde drag yarışlarına özgü yeteneklerimizi sergileme fırsatı bulacağız.

Birbirinden farklı onlarca farklı aracın yer aldığı yapım da oyuncular dünyanın dört bir yanındaki sürücüler ile drag yarışlarına katılacak, bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar.

Adrenalin dolu yarışların yer aldığı oyun da farklı döngülerdeki yarışlarda boy göstereceğiz. Farklı kamera açıları eşliğinde oynanabilecek olan yapım klasik bir drag deneyimi sunacak.

İki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım oyuncu incelemelerinden de neredeyse tam puan aldı.